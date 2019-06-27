رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

سول - (أ ش أ):

توجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الخميس، إلى مدينة (أوساكا) اليابانية، لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر إجراؤها يومي 28 و29 يونيو الجاري.

وتعتبر زيارة الرئيس مون إلى اليابان، الثانية من نوعها منذ تنصيبه، وكان مون قد زار اليابان في شهر مايو من العام الماضي لحضور القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أنه بعد وصول الرئيس مون إلى (أوساكا) سيجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينج، للاستماع إلى موقف كوريا الشمالية من نزع السلاح النووي استنادا إلى زيارة "شي" الأخيرة إلى كوريا الشمالية.

وفي مساء اليوم، سيعقد الرئيس مون مأدبة عشاء لحوالي 400 من المواطنين المقيمين في اليابان.

وتبدأ غدا الجمعة قمة مجموعة العشرين، حيث سيحضر مون الجلسة الأولى من القمة لشرح جهود الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق دولة مبتكرة شاملة وإنجازاتها.. وسيشارك مون وقرينته كيم جونج-سوك وغيرهما من قادة مجموعة العشرين في مأدبة عشاء في نفس اليوم.

كما سيعقد الرئيس الكوري الجنوبي سلسلة محادثات القمة الثنائية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدود، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في نفس اليوم.

ومن المتوقع أن يدعو مون نظيره الروسي، إلى تضافر الجهود لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية.

وسيجتمع مون مع قيادتي الأرجنتين وهولندا أيضا أثناء زيارته إلى اليابان. غير أنه من المتوقع ألا تجري محادثات قمة بين كوريا الجنوبية واليابان.. وسيعود الرئيس مون إلى بلاده يوم 29 يونيو.. ومن المقرر أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوم 30 يونيو.