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    فنزويلا تعلن إحباط مخطط لاغتيال مادورو ومسؤولين بارزين

    07:10 ص الخميس 27 يونيو 2019
    فنزويلا تعلن إحباط مخطط لاغتيال مادورو ومسؤولين بارزين

    نيكولاس مادورو

    كاراكاس - (د ب أ):

    أعلن مسؤول فنزويلي أن حكومة بلاده أحبطت هجوما مخططا له ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين بارزين.

    وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز إن جنودا سابقين وعناصر من الشرطة خططوا لاغتيال مادورو، وزوجته سيليا فلرويس ، ورئيس الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة ديوسدادو كابيلو.

    وأوضح رودريجيز أن المتآمرين خططوا لإطلاق سراح الجنرال السابق راؤول إسياس بادويل من السجن وإعلانه رئيسا، حسب صحيفة "إل يونيفرسال".

    وقال رودريجيز إن حكومتي كولومبيا وتشيلي هما الرأس المدبر وراء محاولة الانقلاب المزعومة.

    نيكولاس مادورو محاولة اغتيال فنزويلا

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