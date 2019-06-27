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    حول العالم في 24 ساعة: الجيش الليبي يطرح مبادرة وطنية تقود لانتخابات ديمقراطية

    01:00 ص الخميس 27 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: الجيش الليبي يطرح مبادرة وطنية تقود لانتخابات ديمقراطية

    المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسم

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التنظيمات الإرهابية حاولت أكثر من 30 مرة السيطرة على مطار طرابلس الدولي، إلا أنها فشلت، لافتًا إلى طرح مشروع حوار وطني بعد تحرير طرابلس، لحل الأزمة الحالية.

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