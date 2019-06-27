حول العالم في 24 ساعة: الجيش الليبي يطرح مبادرة وطنية تقود لانتخابات ديمقراطية

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن التنظيمات الإرهابية حاولت أكثر من 30 مرة السيطرة على مطار طرابلس الدولي، إلا أنها فشلت، لافتًا إلى طرح مشروع حوار وطني بعد تحرير طرابلس، لحل الأزمة الحالية.