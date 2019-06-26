  • عاجل:مصر ثاني المتأهلين لثمن النهائي بعد تجاوز الكونغو بهدفين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    روسيا: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

    10:19 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    روسيا: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

    قاعدة حميميم

    دمشق - (أ ش أ)

    أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية.

    وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة ، اللواء أليكسي باكين - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إن "عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية حاولوا يوم 26 يونيو مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بواسطة طائرات مسيرة".

    وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين اقتربتا من القاعدة الروسية من جهة الجنوب الغربي".

    وأكد رئيس المركز عدم وجود إصابات أو أي أضرار مادية، مضيفا أن القاعدة تعمل وفق النظام الطبيعي.

    هذا المحتوى من

    قاعدة حميميم روسيا طائرات مسيرة سوريا

    الخبر التالى:

    التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان