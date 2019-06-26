العراق: السيطرة على حريق معمل الكبريت جنوب الموصل

الموصل(العراق) - (د ب أ)

أعلن قائد عمليات نينوى بالعراق، اللواء نومان الزوبعي، مساء اليوم الأربعاء السيطرة على حريق معمل كبريت المشراق جنوب الموصل/400كلم شمال بغداد/.

وقال الزوبعي إن "قيادة عمليات نينوى تطمئن أهالي نينوى بالسيطرة التامة على الحرائق في معمل كبريت المشراق".

وأشار الزوبعي إلى أن "الفرق الهندسية تتابع معالجة أي تدفق للغازات السامة في المنطقة".

وكان النقيب عمر جمال من الدفاع المدني بمحافظة نينوى قد قال إن "عشرة موظفين قد أصيبوا بحالة اختناق جراء تعاملهم مع الغازات السامة، وتم نقلهم لمستشفيات الموصل".

من جانبه، قال العقيد حسام خليل مدير الدفاع المدني إن "أحد منتسبي الدفاع المدني استشهد، وأصيب خمسة اخرون، فضلا عن انقلاب عجلة إطفاء جراء إخماد الحرائق جنوب الموصل".

كان مصدر أمني أعلن في وقت سابق اليوم اندلاع حريق ضمن محيط معمل كبريت المشراق جنوب الموصل وأن 11عجلة إطفاء تعمل على إخماد الحريق ومكافحته من أجل عدم انتشار الحريق داخل المعمل.