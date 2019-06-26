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    فنزويلا: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو

    10:01 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    فنزويلا: إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس مادورو

    احتجاجات فنزويلا

    كراكاس - (أ ش أ)

    أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو والانقلاب على السلطات الشرعية في فنزويلا.

    وقال رودريجيز - في مؤتمر صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء - "لدينا مقاطع فيديو تدل على نقل الأسلحة والمال لتنفيذ الانقلاب".

    وأشار الوزير رودريجيز، إلى أن المتآمرين أرادوا الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمطار العسكري، ثم مهاجمة السجن لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق راؤول بادويل، الذي حكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة طويلة في قضية فساد، وتنصيبه رئيسا لفنزويلا.

    وقال رودريجيز : "جندت ثلاث مجموعات مسلحة هي مجموعة (سوكري)، ومجموعة (لاندر) ومجموعة (أوليسيس). وكانت مهمة المجموعة الأولى، اعتقال الرئيس مادورو وتصفيته جسديًا".

    وشدد الوزير، على أن الخطة تضمنت أيضًا، قتل رئيس الجمعية الدستورية ديوسدادو كابيلو، ورئيس المخابرات الفنزويلية جوستافو جونزاليس لوبيز، فضلاً عن خطف وزير الداخلية نيستور ريفيرول والاستيلاء على القصر الرئاسي في ميرافلوريس.

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