الجيش الليبي يطرح مبادرة وطنية تقود لانتخابات ديمقراطية بعد تحرير طرابلس

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن التنظيمات الإرهابية حاولت أكثر من 30 مرة السيطرة على مطار طرابلس الدولي، إلا أنها فشلت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، من مقر القايدة القيادة العامة للجيش الليبي، أنه بعد استعادة السيطرة على مدينة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، سيتم إطلاق مشروع الحوار الوطني الشامل، الذي سيضم كل شيوخ القبائل والتيارات السياسية والمرأة وكل المهتمين بالشأن الليبي.

وأكد المسماري، أن مخرجات الحوار الوطني ونتائجه سيتم إحالتها لمجلس النواب بمدينة طبرق، لكونه أخر سلطة تشريعية في البلاد، لاعتماده (الحوار الوطني) في جميع المناطق والقرى.

واستطرد أن نتائج الحوار تؤسس على أساسه حكومة الوحدة الوطنية، مكونة من كفاءات، تتولى مهام عدة أبرزها، توحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد، وإدارة الدولة ومرافقها، وتقديم الخدمات العامة لجميع الليبين، وحل أزمات السيولة، وتحسين الخدمات الصحية، وتأمين الحدود.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء التواجد غير الشرعي للسلاح في الشوارع.

وأوضح أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، سيتم على أساسها ضمان الوصول إلى خطوة الانتخابات العامة في البلاد بشكل سليم.

ودعا المسماري الأمم المتحدة إلى تبني مشروع الحوار الوطني، ومساندته على اعتبار أنه الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية في البلاد.

وأكد أن مشروع الحوار الوطني الطموح هو ما يتم القتال من أجله منذ العام 2014.

في المقابل، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن القيادة العامة تعلم جيدًا عدوها في طرابلس، والذي لم يقدم خلال السنوات الثمان الأخيرة أي مشروع ديمقراطي للشعب الليبي.

واستطرد أن حكومة الوفاق سعت إلى دولة الولاية، ولولا تدخل الجيش الوطني في بنغازي، لأعلنت تلك المدينة تابعة للتنظيمات الإرهابية.