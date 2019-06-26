بالصور.. محافظ نينوى بالعراق يعلن حالة الطوارئ جراء حريق اندلع بمعمل كبريت

صور| في يومهم العالمي.. "مفوضية اللاجئين" تشكر مصر على كرمها

القاهرة – مصراوي:

أعلن محافظ نينوى شمالي العراق، منصور المرعيد، حالة الطوارئ، جراء اندلاع حريق هائل في معمل كبريت، جنوبي الموصل.

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، أدت انبعاثات الكبريت السامة المحترقة في نينوى إلى اختناق عشرات المواطنين.

ولم تورد بعد أنباء عن أسباب الحريق الذي شب بمعمل الكبريت في مدينة الموصل، التابعة لمحافظة الموصل.