فرنسا تحقق في احتمالية اندلاع حريق كاتدرائية نوتردام بسبب الإهمال

باريس - (أ ش أ)

أعلن مكتب النائب العام بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء فتح التحقيق في إمكانية وقوف الإهمال خلف الحريق الضخم الذي التهم كاتدرائية نوتردام منتصف أبريل الماضي.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن السلطات الفرنسية لم تجد أسباب حتى الآن تدعم وجود عمل إجرامي خلف الحريق الضخم، مضيفة أنه لم يمكن حتى الآن معرفة السبب الحقيقي خلفه.

كان حريق ضخم قد نشب في 15 من أبريل الماضي قد التهم جانبا كبيرا من الكاتدرائية التاريخية إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ أبراج الأجراس الرئيسية والحوائط الخارجية قبل السيطرة على الحريق.