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    فلسطين ترحب بقرار سلطنة عُمان بفتح سفارة لديها

    05:58 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    فلسطين ترحب بقرار سلطنة عُمان بفتح سفارة لديها

    وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

    رام الله - (د ب أ)

    رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار سلطنة عٌمان اليوم الأربعاء فتح سفارة لها لدى دولة فلسطين.

    واعتبرت الوزارة في بيان أن القرار المذكور يأتي "امتدادا طبيعيا لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا وقضاياه وحقوقه العادلة والمشروعة".

    وقالت الوزارة إن هذه الخطوة "ستساهم في تعميق وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول كافة القضايا".

    وأكدت الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين ستقدم كافة التسهيلات لـ"إنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، بما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والعماني".

    وأعلنت سلطنة عٌمان اليوم أنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة لدى دولة فلسطين كأول دولة خليجية في هذا السياق.

    وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فلسطين سلطنة عمان الشعب الفلسطيني السفارة العمانية

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