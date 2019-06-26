الناتو يجتمع للاستعداد لإنهاء العمل بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى

بروكسل - (د ب أ)

اجتمع وزراء الدفاع بدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل اليوم الأربعاء للإعداد للانتهاء المتوقع لمعاهدة لحظر الانتشار النووي بين روسيا والولايات المتحدة، والتي ظلت حجر زاوية في بنية الأمن في أوروبا خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتحظر معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، والتي تم توقيعها في عام 1987 بين الزعيم السوفيتي في ذلك الوقت ميخائيل جورباتشوف والرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، إطلاق صواريخ من الأرض قادرة على حمل رأس نووية لمسافة 500 إلى 5500 كيلو متر.

وتتهم واشنطن وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي، روسيا بانتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي عبر تطوير نظامها الصاروخي (9M729) المعروف للناتو باسم (SSC-8). وحدد الثاني من أغسطس موعدا نهائيا لروسيا للامتثال للمعاهدة، وإلا فإنها ستنسحب من المعاهدة.

ونفت موسكو هذه الاتهامات وأعلنت اعتزامها الانسحاب من المعاهدة.

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج قبل اجتماع اليوم إن الجهود ما زالت تتركز على دفع روسيا للامتثال، مشيرا إلى أن الحلف يحتاج إلى "الاستعداد لعالم بدون معاهدة القوات النووية متوسطة المدى".

وأوضح ستولتنبرج "حتى الآن لم نشهد أي نية حقيقية، أو أي تغيير في السلوك من جانب روسيا، يشير إلى أنهم يعودوا للامتثال".

وتابع أن الناتو لديه "مجموعة واسعة من الإجراءات المختلفة المحتملة" التي يمكن أن ينفذها ردا على تهديد الأسلحة النووية الجديد الروسي، دون ذكر تفاصيل.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين "أهم شيء هو الوحدة داخل الناتو"، مشيرة إلى أنه "من مصلحتنا جميعا" عودة روسيا للامتثال لمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى.

وتراقب موسكو تحركات الناتو عن كثب.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله اليوم الأربعاء "نحن مستعدون لكل الخيارات".

وأضاف أن المسؤولية عن أي تدهور في العلاقات العسكرية والسياسية "تقع بالتأكيد على الولايات المتحدة وحلفائها".