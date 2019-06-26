ترامب: لن تكون هناك قوات أمريكية برية حال اندلعت حرب مع إيران

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لن يكون هناك قوات برية حال خوض أمريكا حربًا ضد إيران.

وأضاف في حوار مع شبكة "فوكس" للأخبار الاقتصادية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحرب مع إيران وشيكة "أتمنى ألا نخوض حربا لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء... إذا حدث شيء فلن يدوم طويلا".

كما قال إن الإدارة الإيرانية تفتقر للذكاء، مضيفًا "أتمنى ألا نخوض حربا مع إيران، لكننا في وضع قوي جدا إذا حدث شيء".

وتشهد منطقة الخليج العربي توترات كبيرة بين إيران والولايات المتحدة وخصوصًا بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية بدون طيار، بحجة أنها كانت تحلق فوق المياه الإيرانية الإقليمية، وهو ما تنفيه واشنطن.

وذكرت واشنطن بعد ذلك أن الرئيس ترامب أمر بتنفيذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكنه ألغاها في اللحظات الأخيرة.