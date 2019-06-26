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    الإمارات: نحتاج لـ"أدلة مُقنعة" بشأن هجمات الناقلات في الخليج

    02:16 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    الإمارات: نحتاج لـ"أدلة مُقنعة" بشأن هجمات الناقلات في الخليج

    وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيا

    القاهرة- (مصراوي):

    قال وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إن هناك حاجة لأدلة "واضحة ودقيقة وعلمية ويقتنع بها المجتمع الدولي" بشأن هجمات على ناقلات نفط في الخليج مؤخرا.

    وفي مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي في موسكو، نقلته قناة العربية، قال الوزير الإماراتي: "نحن في منطقة مضطربة ومهمة للعالم، ولا نريد مزيدا من الاضطرابات، ولا نريد مزيدا من القلق، نريد مزيدا من الاستقرار".

    ووقعت تفجيرات استهدفت 4 سفن قُبالة السواحل الإماراتية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، في 12 مايو الماضي.

    كما تعرّضت ناقلتا نفط، يابانية ونرويجية، إلى هجوم في بحر عُمان بين الإمارات وإيران في 13 من يونيو الجاري.

    وقدّمت الإمارات نتائج تحقيقاتها الأوليّة حول التفجيرات التي وصفتها بـ"أعمال تخريبية" إلى الأمم المتحدة.

    وأظهرت النتائج أن دولة ما تقف وراء العملية لكنها لا تذكر أي دولة بالاسم. وحمّلت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عن الهجمات، وهو ما تنفيه طهران.

    وزير خارجية الإمارات هجمات ناقلات النفط موسكو
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