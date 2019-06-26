إسرائيل تنتقد رئيس تشيلي بسبب زيارته للحرم القدسي

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء أن إسرائيل وجهت توبيخا لسفير تشيلي لديها بعد زيارة رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا للحرم القدسي الشريف مع مسؤولين فلسطينيين كبار.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مرافقة مسؤولين فلسطينيين بارزين لزيارة رئيس تشيلي لم تكن حسب اتفاق مسبق بشأن زيارته التي جرت أمس الثلاثاء.

وأظهرت صور الزيارة بينيرا وهو يقف مع وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي أمام قبة الصخرة.

كما يظهر في الصورة مسؤولون أردنيون: الشيخ عمر الكسواني مدير شؤون المسجد الأقصى وعزام الخطيب مدير الأوقاف في القدس.

يشار إلى أن الأوقاف هي السلطة الإسلامية الأردنية التي تشرف على الأماكن المقدسة في القدس الشرقية.

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الوزير " ينظر بجدية إلى أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل (الحرم القدسي)، وبالتأكيد تلك تاني تنتهك الإجراءات والاتفاقيات الواضحة ".

وأضاف "يجب أن نفرق بين الحرية المطلقة للعبادة ... وبين الحماية ومنع الضرر الذي يلحق بسيادتنا على جبل الهيكل".