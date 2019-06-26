رئيس سريلانكا يوقع أوامر بإعدام 4 أشخاص مدانين بجرائم المخدرات

كولومبو - (د ب أ):

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم الأربعاء أنه وقع أوامر لإعدام أربعة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام بعد إدانتهم بجرائم متعلقة بالمخدرات.

وقال سيريسينا للصحفيين: "سوف يتم إعدام الأشخاص الأربعة شنقا قريبا"، دون الكشف عن الموعد الذي سيتم فيه تنفيذ الأمر.

وتعني هذه الخطوة استئناف تنفيذ عقوبات الإعدام في البلاد بعد مرور 43 عاما على آخر حكم إعدام تم تنفيذه سابقا.

ومنذ عام 1976، تم تعديل أحكام الإعدام الصادرة على مدانين بجرائم من بينها القتل والمخدرات إلى السجن مدى الحياة بسبب عدم تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقام سيريسينا بحملة لإعادة تنفيذ عقوبة الإعدام، قائلا إنها تهدف إلى السيطرة على تهريب المخدرات إلى سريلانكا.

ومع ذلك، عارض الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة العفو الدولية إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في سريلانكا.