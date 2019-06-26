كوشنر: سنكشف عن الجانب السياسي لخطة السلام الأمريكية بالوقت المناسب

القاهرة - مصراوي:

قال مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، الأربعاء، إن "الرؤية التي قدمناها يمكن أن تجعل الاقتصاد أفضل بالضفة وغزة"، في إشارة إلى ما تم تقديمه خلال أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفاً: "سنكشف عن الجانب السياسي لخطتنا في الوقت المناسب".

وأضاف كوشنر في حديث مع قناة "العربية": "حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة"، مضيفاً: "نحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في مؤتمر البحرين".

وقال إن الرئيس دونالد ترمب يفي بوعوده، فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لم يقدما التنازلات اللازمة سابقاً.

وعن الخطة الأمريكية، قال كوشنر: "خطتنا تظهر القدرة على ربط الضفة الغربية وغزة.. وعلينا أن نركز على تحسين الحياة بالنسبة للفلسطينيين".

وشدد قائلاً: "نسعى إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفق الأموال إلى الفلسطينيين"، مؤكداً: "سنواجه كل المشكلات السياسية معاً لكن تركيزنا الآن على الجانب الاقتصادي".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "نسعى للوصول إلى حكومة فلسطينية مستدامة تعتمد على نفسها"، مشدداً على أن "أطرافاً عدة ساعدت في وضع ملامح خطتنا، ورد الفعل عليها رائع".

وتتواصل في العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، أعمال ورشة البحرين بشأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أكد على أن الخطة الأمريكية تشكل "فرصة القرن" وفرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

وقال كوشنر: "نحن هنا لنعمل معاً لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. البعض يطلقون على هذه الورشة اسم صفقة القرن، لكنها ليست بصفقة بل هي فرصة القرن، إن كانت القيادة قادرة وشجاعة بما يكفي لتحقيق هذه الفرصة".