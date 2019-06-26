مقتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في حريق بالولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

لقي 6 أشخاص، بينهم أربعة أطفال، حتفهم في حريق شب في منزل بولاية ويسكونسن في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) وأن النيران أتت سريعا على المنزل المصنوع من الخشب.

وأوضحت أن الأطفال المتوفين بنتان وولدان تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و7 سنوات ، كما لقي رجل 32 عاما، وامرأة 34 عاما حتفيهما في الحريق.

ولم توضح الشبكة ما إذا كانت هناك صلة قرابة بين الضحايا.

وأضافت أن امرأتين أخريين تمكنتا من الفرار من المنزل دون أن يلحق بهما أذى.