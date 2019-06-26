البابا فرانسيس يزور هيروشيما وناجازاكي في 24 نوفمبر القادم

طوكيو - (أ ش أ):

يقوم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بزيارة إلى مدينتي هيروشيما وناجازاكي يوم 24 نوفمبر المقبل خلال إقامته التي ستستمر أربعة أيام في اليابان ليقيم الصلوات على ضحايا القصفين الذريين الأمريكيين اللذين شهدتهما المدينتان في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن البابا سيستهل زيارته بلقاء الناجين من القصف فيما تعد هذه الزيارة البابوية الأولى للبلاد منذ زيارة البابا يوحنا بولس الثاني في فبراير 1981.

وسيلتقي بابا الفاتيكان،رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والإمبراطور ناروهيتو في طوكيو، وسيقيم قداسًا في استاد طوكيو دوم في 25 نوفمبر.

وبعث البابا برسائل في شهر مايو الماضي تعهد فيها بإقامة الصلوات لمواطني المدينتين بعد أن طلب منه رئيسا بلدية المدينتين ومحافظ هيروشيما زيارته، وفقًا للحكومتين المحليتين.

وأصدر البابا فرانسيس بطاقات في يناير من العام الماضي تظهر فيها صورة لصبي ناج من القنبلة الذرية عام 1945 ، وهو يحمل شقيقه القتيل على أكتافه في ناجازاكي.

وأدان البابا ليس فقط استخدام الأسلحة النووية ولكن "حيازتها" لأول مرة في خطاب ألقاه عام 2017.