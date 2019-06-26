البحرية الكورية الجنوبية: من المرجح ألا نشارك في استعراض الأسطول الياباني

سول - (أ ش أ):

رجحت القوات البحرية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في استعراض الأسطول الذي ستقيمه قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في شهر أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الحنوبية أن وزارة الدفاع اليابانية أعلنت اليوم أنها ستقيم استعراض الأسطول لقوة الدفاع الذاتي البحرية في 14 أكتوبر المقبل في خليج ساغامي في محافظة كاناغاوا وأنها تجري تشاورا مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند والصين لدعوتها إلى حضور استعراض الأسطول.

ويبدو أنها لن تدعو القوات الكورية الجنوبية بسبب خلاف الرادار، وفقا لصحيفة يوميوري اليابانية.

يذكر أن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية تقيم استعراض الأسطول كل 3 أو 4 سنوات بمشاركة حلفائها، وشاركت مدمرة "دايجويونغ" الكورية الجنوبية في استعراض الأسطول الياباني لعام 2015.

وقد بدأ خلاف الرادار بين كوريا الجنوبية واليابان عندما زعمت اليابان أن البارجة الكورية الجنوبية صوبت رادارها الصاروخي تجاه طائرة الاستطلاع اليابانية في المنطقة الاقتصادية الحصرية المشتركة بين البلدين في 20 ديسمبر من العام الماضي.

ورفضت سول الاتهامات وبررت موقفها بأن البارجة الكورية كانت في مهمة إنسانية لإنقاذ قارب صيد شمالي كان في مأزق، وقامت فيما بعد باتهام الطائرة اليابانية بالتحليق على ارتفاع منخفض تجاه بارجتها مما أعاق مهمة الإغاثة.

ووسط هذا الخلاف، لم تشارك اليابان في التدريبات على الأمن البحري الدولي التي جرت في المياه في بوسان في شهر أبريل الماضي، وألغت القوات البحرية الكورية الجنوبية خطة زيارة قائد الأسطول الأول من البحر الشرقي إلى اليابان في شهر فبراير الماضي.