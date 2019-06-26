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روسيا: ندرس تعزيز الإجراءات الأمنية لخبرائها في محطة "بوشهر" الإيرانية

08:42 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
روسيا: ندرس تعزيز الإجراءات الأمنية لخبرائها في محطة "بوشهر" الإيرانية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الأربعاء، أن موسكو تدرس تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة "بوشهر" النووية الإيرانية .

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل​ .

ويأتي ذلك الإجراء بعد أن تصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة زعمت أنها كانت تحلق فوق مياهها الإقليمية، الخميس الماضي. فيما تؤكد واشنطن أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

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