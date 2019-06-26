  • عاجل:تركي آل الشيخ يعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    باكستان : مقتل رجل شرطة و3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار جنوب غرب البلاد

    08:21 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    باكستان : مقتل رجل شرطة و3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار جنوب غرب البلاد

    الشرطة الباكستانية

    إسلام أباد - (أ ش أ):

    أعلنت السلطات الباكستانية اليوم (الأربعاء) مقتل أحد رجال الشرطة وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، وذلك بعد أن اقتحمت عناصر تابعة لحركة "طالبان" مركزا للشرطة في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد.

    وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن شرطيا آخر على الأقل أصيب في الهجوم الذي وقع بمنطقة "لورالاي" وأعلنت حركة "طالبان" الباكستانية مسئوليتها عنه.

    وقال قائد شرطة المنطقة جواد طارق إن انتحاريين قاما بتفجير سترتين مفخختين ، فيما قتل المسلح الثالث على أيدي ضباط الشرطة بعد وقت قصير من تعرضهم للهجوم.

    هذا المحتوى من

    السلطات الباكستانية إطلاق نار قوات الشرطة حركة طالبان

    الخبر التالى:

    وزير الشؤون الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي العلاقات الثنائية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان