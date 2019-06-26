باكستان : مقتل رجل شرطة و3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار جنوب غرب البلاد

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم (الأربعاء) مقتل أحد رجال الشرطة وثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، وذلك بعد أن اقتحمت عناصر تابعة لحركة "طالبان" مركزا للشرطة في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن شرطيا آخر على الأقل أصيب في الهجوم الذي وقع بمنطقة "لورالاي" وأعلنت حركة "طالبان" الباكستانية مسئوليتها عنه.

وقال قائد شرطة المنطقة جواد طارق إن انتحاريين قاما بتفجير سترتين مفخختين ، فيما قتل المسلح الثالث على أيدي ضباط الشرطة بعد وقت قصير من تعرضهم للهجوم.