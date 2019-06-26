الصين تدعو إلى الحفاظ على زخم السلام في جنوب السودان

بكين - (أ ش أ):

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى الحفاظ على زخم السلام في جنوب السودان عقب اتفاق سلام وقعه الطرفان المتحاربان في البلاد في شهر سبتمبر الماضي.

وقال تاو -في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول جنوب السودان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن الأولوية القصوى هي مواصلة مساعدة جنوب السودان في الحفاظ على "زخم السلام الذي تحقق بشق الأنفس".

وأضاف أن تنفيذ اتفاق السلام هو مفتاح التوصل إلى التسوية السياسية لقضية جنوب السودان، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم دعم أكبر في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الشركاء الدوليين يتعين عليهم تعزيز الاتصالات مع الأطراف وخاصة الحكومة والإصغاء بعناية إلى إسهاماتها وتقديم الدعم اللازم في المجالات السياسية والأمنية.

وتابع تاو أنه يتعين كذلك على المجتمع الدولي أن يعزز التنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها، ومساعدة حكومة جنوب السودان والمعارضة على تعزيز الثقة المتبادلة، حتى يتسنى لهم إبداء المزيد من المرونة والإخلاص للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الأساسية، مثل الترتيبات الأمنية في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أنه يتعين الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية إلى جنوب السودان، وإعطاء الأولوية للمساعدة في معالجة الأمن الغذائي، ومساعدة المشردين على العودة والإقامة، وتعزيز الاستثمار في مجالات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

وتعهد تاو بدعم الصين للسلام والتنمية فى جنوب السودان، لافتا إلى أن بلاده ستواصل دعمها النشط ومشاركتها البناءة في عملية السلام للمساهمة في إحلال السلام الدائم والتنمية المستدامة في البلاد.