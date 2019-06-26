متظاهرو هونج كونج يواصلون رفضهم لمشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

هونج كونج - (د ب أ):

أعلن متظاهرو هونج كونج أنهم يأملون في تقديم التماس إلى قادة مجموعة العشرين بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمطالبتهم بمناقشة مشروع قانون تسليم المطلوبين ، مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الأسبوع.

وخرج مئات المتظاهرين في أنحاء متفرقة من هونج كونج لتوصيل الالتماس إلى 19 من بين دول المجموعة، والمطالبة بسحب مشروع القانون بشكل دائم من المجلس التشريعي.

وبينما أعلنت الحكومة تعليق مشروع القانون، يقول المتظاهرون إن ذلك ليس كافيا.

يشار إلى أن مشروع القانون ، الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين ، تسبب في توحيد صفوف مواطني هونج كونج بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ الاحتجاجات الداعية إلى الديمقراطية عام 2014 ، وسط مخاوف من جانب الكثيرين تجاه النظام القانوني في الصين.

وتعهد المحتجون بالتظاهر حتى تسحب رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، مشروع القانون وتتنحى.

وكانت لام قد علقت مشروع القانون لأجل غير مسمى، لكن المحتجين يقولون إنهم لا يثقون في حكومتها ويخشون أن تقوم بالدفع بمشروع قانون تسليم المطلوبين في المستقبل.