نائبة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ميت فريدريكسن تتجه لرئاسة الحكومة الدنماركية

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في كوبنهاجن الثلاثاء ، أنه من المقرر أن تقود ميتا فريدريكسن ، النائبة بالحزب، الحكومة الدنماركية الجديدة.

وستقود فريدريكسن حكومة أقلية تدعمها الأحزاب الثلاثة الأخرى فيما يسمى بـ "الكتلة الحمراء "، التي تضم حزبها.

وشهدت الانتخابات العامة التي أجريت في 5 يونيو مكاسب لأحزاب يسار الوسط.

واستقال رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن بعد الانتخابات ، قائلاً إن كتلة يمين الوسط الحاكمة هزمت في الانتخابات.

وتحظى فريدريكسن بدعم من الأحزاب في الكتلة الحمراء ذات الميول اليسارية التي فازت بـ 91 مقعدا ، مقابل 75 مقعدا لكتلة راسموسن في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

وكانت فريدريكسن كشفت عن اعتزامها قيادة حكومة أقلية خلال الحملة الانتخابية.