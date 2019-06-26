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    نائبة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ميت فريدريكسن تتجه لرئاسة الحكومة الدنماركية

    06:20 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    نائبة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ميت فريدريكسن تتجه لرئاسة الحكومة الدنماركية

    ميتا فريدريكسن

    كوبنهاجن - (د ب أ):

    أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في كوبنهاجن الثلاثاء ، أنه من المقرر أن تقود ميتا فريدريكسن ، النائبة بالحزب، الحكومة الدنماركية الجديدة.

    وستقود فريدريكسن حكومة أقلية تدعمها الأحزاب الثلاثة الأخرى فيما يسمى بـ "الكتلة الحمراء "، التي تضم حزبها.

    وشهدت الانتخابات العامة التي أجريت في 5 يونيو مكاسب لأحزاب يسار الوسط.

    واستقال رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن بعد الانتخابات ، قائلاً إن كتلة يمين الوسط الحاكمة هزمت في الانتخابات.

    وتحظى فريدريكسن بدعم من الأحزاب في الكتلة الحمراء ذات الميول اليسارية التي فازت بـ 91 مقعدا ، مقابل 75 مقعدا لكتلة راسموسن في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.

    وكانت فريدريكسن كشفت عن اعتزامها قيادة حكومة أقلية خلال الحملة الانتخابية.

    ميتا فريدريكسن الحكومة الدنماركية الحزب الديمقراطي الاجتماعي كوبنهاجن
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