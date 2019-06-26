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    مولر يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول تحقيقه الانتخابات الأمريكية

    06:18 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    مولر يوافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس حول تحقيقه الانتخابات الأمريكية

    روبرت مولر

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر، الثلاثاء، أن المحقق الخاص روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في 17 يوليو.

    وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد أصدروا أمر استدعاء يدعو لمثول مولر أمامهم.

    وكتب نادلر عبر تويتر: "يسرني أن أعلن أن المحقق الخاص روبرت مولر سيدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب ولجنة الاستخبارات في جلسة مفتوحة يوم 17 يوليو، طبقا لأمر استدعاء صدر هذا المساء".

    وسيجيب مولر علنا ، للمرة الأولى، عن أسئلة حول تحقيقه بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

    روبرت مولر مجلس النواب الأمريكي جيري نادلر الانتخابات الأمريكية

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