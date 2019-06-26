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    النمسا تحقق في مؤامرة اغتيال محتملة ضد نائب المستشار النمساوي السابق

    12:18 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    النمسا تحقق في مؤامرة اغتيال محتملة ضد نائب المستشار النمساوي السابق

    هاينز كريستيان

    فيينا - (د ب أ):

    أكد مكتب المدعي العام في فيينا اليوم الثلاثاء، التحقيق في مؤامرة اغتيال محتملة كانت تستهدف نائب المستشار النمساوي السابق والسياسي اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه الذي استقال من منصبه بعد أن وقع في فضيحة فساد أسقطت الحكومة.

    وقالت المتحدثة باسم المدعي العام لوكالة الأنباء النمساوية " ايه بي ايه" :"في الوقت الحالي ، لم يتم إثبات الشكوك بأدلة داعمة ".

    وقالت متحدثة باسم محكمة في فيينا للوكالة ذاتها إنه لم يتم اعتقال المشتبه به.

    هاينز كريستيان النمسا اغتيال فساد فيينا

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