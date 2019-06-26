  • عاجل:تركي آل الشيخ يعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    أهم التصريحات في 24 ساعة: يمكن للشرق الأوسط أن يكون أكثر هدوءا

    01:30 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: يمكن للشرق الأوسط أن يكون أكثر هدوءا

    مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر

    القاهرة – مصراوي:

    قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إنه من الممكن أن يتم تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر هدوءا، فيما صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة بأن الورشة الأمريكية في البحرين ولدت ميتة، وعلق وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير على مقتل زعيم داعش في اليمن بالقول إنه استمرار لنجاحات المملكة في محاربة الإرهاب.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة جون بولتون إيران السعودية عادل الجبير نبيل أبوردينة فلسطين جاريد كوشنر

    الخبر التالى:

    النمسا تحقق في مؤامرة اغتيال محتملة ضد نائب المستشار النمساوي السابق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان