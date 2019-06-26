أهم التصريحات في 24 ساعة: يمكن للشرق الأوسط أن يكون أكثر هدوءا

القاهرة – مصراوي:

قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إنه من الممكن أن يتم تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر هدوءا، فيما صرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة بأن الورشة الأمريكية في البحرين ولدت ميتة، وعلق وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير على مقتل زعيم داعش في اليمن بالقول إنه استمرار لنجاحات المملكة في محاربة الإرهاب.