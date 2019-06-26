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    حول العالم في 24 ساعة: السعودية تعلن القبض على "أمير داعش في اليمن"

    01:00 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: السعودية تعلن القبض على "أمير داعش في اليمن"

    من العملية

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

    تحالف دعم الشرعية اليمن داعش قطار الحرمين محمد بن سلمان

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