حول العالم في 24 ساعة: السعودية تعلن القبض على "أمير داعش في اليمن"
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
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