حول العالم في 24 ساعة: السعودية تعلن القبض على "أمير داعش في اليمن"

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب ب (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.