إيطاليا تبدأ رسمياً بناء جسر طريق جنوة السريع الجديد

روما - (د ب أ):

بدأت عملية بناء جسر جديد للطرق السريعة في مدينة جنوة بشمال غربي إيطاليا بصورة رسمية اليوم الثلاثاء حيث سيحل الجسر الجديد محل هيكل الجسر الذي انهار في أغسطس الماضي وأسفر عن مقتل 43 شخصا.

وبدأ العمال في صب الخرسانة من أجل إرساء الدعامة التي من المقرر أن تدعم جسرًا جديدًا من الصلب مصممًا من قِبل المهندس المعماري المتميز رينزو بيانو ، وهو أحد مواطني مدينة جنوة.

وقال جيوفاني توتي ، رئيس منطقة ليجوريا التي تضم جنوة ، في شريط فيديو تم تصويره في موقع الجسر ونشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، : "هذا هو أول عمل رمزي" لأعمال إعادة البناء.

وأضاف توتي إن الجسر الجديد سيكون جاهزًا في ربيع عام 2020.

وكانت السلطات الإيطالية قد تعهدت في بداية الأمر بالانتهاء من بنائه بحلول نهاية عام 2019 .