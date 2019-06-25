وفد من "الدوما" الروسي يعتزمون زيارة السعودية في يوليو المقبل

موسكو - (أ ش أ):

قال النائب الأول لرئيس لجنة الدوما (البرلمان) الروسي للشؤون الدولية ديمتري نوفيكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وفداً من نواب مجلس الدوما يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية في الفترة من 7 إلى 10 يوليو لتعزيز التعاون بين برلمانيي البلدين.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن نوفيكوف قوله: "على الرغم من أن القرار لم يتم التصويت عليه (من قبل مجلس دوما الدولة) حتى الآن، لكن لا شيء يشير إلى عدم اتخاذ قرار، وسيتم ارسال وفد كبير".

ووفقا لجدول أعمال اجتماع مجلس الدوما، فإنه من المقرر أن يجري النواب زيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي 7 و 10 يوليو.