العراق وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية

لندن - (أ ش أ):

التقى رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في لندن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس العراقي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - رغبة العراق بتطوير علاقاته مع المملكة المتحدة البريطانية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والعمل بين البلدين بشأن تكثيف جهود ترسيخ السلام في المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن وبما يحقق التقدم والرفاهية للبلدان والشعوب.

من جانبه، جدد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده للعراق على مختلف الصعد، مشيدا بدوره المحوري إزاء الأزمات في المنطقة.

وأكد هانت على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.