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    باكستان تدين الهجوم الصاروخي على مطار "أبها" السعودي

    07:54 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
    باكستان تدين الهجوم الصاروخي على مطار "أبها" السعودي

    مطار أبها الدولي

    إسلام آباد - (أ ش أ):

    أدانت باكستان بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته المليشيات الحوثية على مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية.

    وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء- إن باكستان تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر أمس الاثنين عن مقتل شخص وإصابة 21 مدنياً.

    وجددت باكستان دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مطار أبها الدولي الإرهاب باكستان السعودية الحوثيين
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