باكستان تدين الهجوم الصاروخي على مطار "أبها" السعودي
إسلام آباد - (أ ش أ):
أدانت باكستان بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته المليشيات الحوثية على مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء- إن باكستان تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر أمس الاثنين عن مقتل شخص وإصابة 21 مدنياً.
وجددت باكستان دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها.
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