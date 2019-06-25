باكستان تدين الهجوم الصاروخي على مطار "أبها" السعودي

إسلام آباد - (أ ش أ):

أدانت باكستان بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته المليشيات الحوثية على مطار "أبها" في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء- إن باكستان تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر أمس الاثنين عن مقتل شخص وإصابة 21 مدنياً.

وجددت باكستان دعمها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامتها.