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    باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان خطة جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

    07:52 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
    باكستان والاتحاد الأوروبي يوقعان خطة جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

    الاتحاد الأوروبي

    إسلام أباد - (أ ش أ):

    وقعت باكستان مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، خطة العمل الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما التجارة والأمن والسلام ومكافحة غسيل الأموال.

    وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موجيريني شاركوا في مراسم التوقيع التي جرت في بروكسل.

    وتعد خطة العمل الاستراتيجية الأوروبية هي الإطار الشامل طويل الأمد بين باكستان والدول الأوروبية لبحث التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والهجرة والتنمية المستدامة والطاقة والتعليم.

    وأشاد قريشي عقب التوقيع على الاتفاقية بالجهود التي يبذلها الجانبان لتحقيق خطة العمل الاستراتيجية، قائلا إن ذلك يعكس حقيقة زيادة تعاون باكستان مع الاتحاد الأوروبي.

    ونفى قريشي انطباعًا بأن باكستان تواجه عزلة على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن كثيراً من الدول الأوروبية بعد إدراكها خطوات باكستان الإيجابية والصارمة لم تعد تؤيد وضع إسلام آباد على القائمة السوداء، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان تتبع سياسة الجوار السلمي سعيا نحو السلام الإقليمي.

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    الاتحاد الأوروبي باكستان وزير الخارجية الباكستاني فيديريكا موجيريني بروكسل

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