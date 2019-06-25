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    ولي العهد السعودي يتوجه إلى سول للقاء الرئيس الكوري الجنوبي

    07:27 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
    ولي العهد السعودي يتوجه إلى سول للقاء الرئيس الكوري الجنوبي

    الأمير محمد بن سلمان

    الرياض - (أ ش أ):

    توجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية كوريا الجنوبية في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الكوري مون جيه إن، وعددا من المسئولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وذكر الديوان الملكي السعودي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.

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