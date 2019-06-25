ترامب: أي هجوم إيراني ضد مصالح أمريكا سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي هجوم إيراني ضد مصالح الولايات المتحدة سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وأشاد مسؤول أمريكي بردة فعل ترامب في وقت سابق من اليوم، "الهادئة" تجاه إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية من قبل إيران.

وكان ترامب قد كشف أنه ألغى ضربة عسكرية كانت وشيكة على إيران، إثر إسقاط طائرة أمريكية مُسيرة قرب مضيق هرمز، وفسر نائبه مايك بنس قرار التوقف عن المضي قدما في "معاقبة طهران".