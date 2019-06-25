متظاهرون فلسطينيون يحرقون صور ترامب ضمن احتجاجات على مؤتمر البحرين

رام الله - (د ب أ):

أحرق متظاهرون فلسطينيون في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء صورا ودمى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن احتجاجات على مؤتمر اقتصادي أمريكي يعقد في البحرين.

وتظاهر آلاف الفلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة مناهضة للمؤتمر الأمريكي في البحرين وترفض صفقة القرن للسلام مع إسرائيل.

وأحرق مشاركون في التظاهرة العلمين الإسرائيلي والأمريكي ودمى وصور لترامب.

وأكد نائب رئيس حركة فتح محمد العالول خلال المظاهرة، على التمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية ورفض أي تعاطي مع صفقة القرن الأمريكية.

وقال العالول إنه "لم يخلق بعد من يتنازل عن القدس ونضالنا مستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني، ورسالتنا إلى الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية أن المؤامرة لن تمر".

وانتقد العالول بشدة مشاركة دول عربية في المؤتمر الاقتصادي الأمريكي في البحرين قائلا :"إن الطعنات في ظهر الشعب الفلسطيني زادت عن اللزوم ولن نقول أنكم أعداءنا بل سنترككم إلى الشعوب".

وجرت مظاهرات واعتصامات في كل من الخليل وبيت لحم وسلفيت وأريحا وجنين تخللها حرق صور ترامب والأعلام الأمريكية.

كما اندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند حواجز عسكرية في كل من رام الله والخليل وبيت لحم أسفرت عن عدد من الإصابات بالرصاص والاختناق.

من جهته ، صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بأن اجتماع الدول المانحة لدعم وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي يعقد اليوم في نيويورك "أهم مئة مرة" من المؤتمر الأمريكي في البحرين.

وذكر المالكي ، في بيان، "نتابع مع رئاسة أونروا مخرجات اجتماع نيويورك لأهميته وانعكاساته على استمرارية ومستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة لجموع اللاجئين الفلسطينيين، في مقابل الإهمال الكامل لورشة المنامة التي تعمل على هدم أونروا وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين".