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    تظاهرات في الهند ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي

    01:55 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
    تظاهرات في الهند ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي

    تظاهرات في الهند-أرشيفية

    نيودلهي - (أ ش أ):

    تظاهر المئات من داعمي الجماعات اليسارية في الهند اليوم الثلاثاء للاعتراض على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للهند ورفضهم للسياسات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط.

    وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن المتظاهرين نظموا مسيرة بالعاصمة (نيودلهي)، حاملين لافتات مناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، وسط تواجد لعناصر من قوات شرطة مكافحة الشغب.

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    مايك بومبيو الهند الشرق الأوسط شرطة مكافحة الشغب

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