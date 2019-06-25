القوات الخاصة الافغانية تقتل أحد عناصر طالبان وتعتقل 5 آخرين

كابول - (د ب أ):

قتلت القوات الخاصة الأفغانية أحد عناصر حركة طالبان، خلال عملية في ولاية هلمند، كما ذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الثلاثاء أن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من طالبان أثناء العملية.

وفي الوقت نفسه، دمرت القوات الخاصة 3000 رطل (حوالي 1360 كيلوجرام) من بذور الأفيون و300 رطل من اليوريا، أثناء العملية نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الاخبارية الافغانية.

وأضافت "خاما برس" أن القوات الخاصة دمرت رطلا واحدا من الماريجوانا وأربعة بنادق أثناء العملية.