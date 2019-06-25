أمين عام الناتو يرحب بإعلان واشنطن استعدادها للتفاوض مع طهران

بروكسل- (أ ش أ):

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرج بإعلان الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض مع إيران.

وأعرب ستولتنبرج- حسبما أفاد راديو (مونت كارلو) الدولي- عن أمله في أن يتم التفاوض بين واشنطن وطهران قريبا، مؤكدا ضرورة تأمين منطقة الخليج.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد - في وقت سابق - أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، قائلا: "أنا واثق من أنه في اللحظة التي يكونون فيها مستعدين للتواصل معنا سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات".

وفرضت الولايات المتحدة - أمس - عقوبات جديدة على إيران استهدفت المرشد علي خامنئي وقادة في الحرس الثوري؛ عقب إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة فوق المياه الدولية الأسبوع الماضي.