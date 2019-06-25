إسرائيل توقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء وقف نقل الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة حتى إشعار أخر.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي ، على حسابه في تويتر، إنه تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة عبر معبر (كرم شالوم/كرم أبو سالم) التجاري مع القطاع من اليوم وحتى إشعار آخر.

وذكر أن القرار جاء "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة".

من جهته، حذر مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، في تصريحات للصحفيين، من مخاطر توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بفعل القرار الإسرائيلي.

وقال ثابت إن "قرار وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء إذا تم إيقاف تشغيل المحطة، وسيؤثر بشكل مباشر على الحياة العامة ويزيد معاناة المواطنين".

وأوضح أن محطة توليد كهرباء تنتج حاليا نحو 70 ميجاوات ما يهدد حال توقفها بتفاقم العجز الحاصل أصلا في احتياجات قطاع غزة والذي يصل إلى أكثر من 60 بالمئة .

يشار إلى أن قطر تمول منذ أشهر شراء وقود من إسرائيل لصالح محطة توليد كهرباء غزة ضمن تفاهمات لتعزيز التهدئة في القطاع على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.