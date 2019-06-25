سفن روسية تطلق صواريخ نحو أهداف في بحر قزوين

موسكو - (أ ش أ):

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن سفن أسطول بحر قزوين تنفذ إطلاقًا لصواريخ نحو أهداف بحرية وجوية؛ في إطار اختبارات الاستعداد القتالي المفاجئ.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان أصدره إدارة الإعلام والاتصالات بالوزارة قولها إن "هذه الاختبارات تأتى لرفع حالة التأهب لأسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية"، موضحة أن المرحلة الأولى من الاختبار تمت بوضع قوة الأسطول في حالة تأهب قصوى، فضلًا عن بدء الطواقم بإعداد السفن للقتال، أما المرحلة الثانية فتشمل قيام القوات البحرية للأسطول بتنفيذ مهام إطلاق صواريخ وقصف مدفعي باتجاه أهداف بحرية وجوية".

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الاثنين، أن قوات المنطقة المركزية ستنفذ خلال عملية الاختبار المفاجئ في الفترة من 24 حتى 28 يونيو، أكثر من 50 تدريبًا مختلفة الأحجام، في 35 ميدان تدريب، بناء على قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف التفتيش إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى، حيث تستمر التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية.