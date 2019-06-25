  • عاجل:"الداخلية": إحباط مخطط إرهابي.. واستهداف 19 كيانا اقتصاديا للإخوان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    سفن روسية تطلق صواريخ نحو أهداف في بحر قزوين

    09:12 ص الثلاثاء 25 يونيو 2019
    سفن روسية تطلق صواريخ نحو أهداف في بحر قزوين

    سفن روسية تطلق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية - أرشي

    موسكو - (أ ش أ):

    قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن سفن أسطول بحر قزوين تنفذ إطلاقًا لصواريخ نحو أهداف بحرية وجوية؛ في إطار اختبارات الاستعداد القتالي المفاجئ.

    ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان أصدره إدارة الإعلام والاتصالات بالوزارة قولها إن "هذه الاختبارات تأتى لرفع حالة التأهب لأسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية"، موضحة أن المرحلة الأولى من الاختبار تمت بوضع قوة الأسطول في حالة تأهب قصوى، فضلًا عن بدء الطواقم بإعداد السفن للقتال، أما المرحلة الثانية فتشمل قيام القوات البحرية للأسطول بتنفيذ مهام إطلاق صواريخ وقصف مدفعي باتجاه أهداف بحرية وجوية".

    وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أمس الاثنين، أن قوات المنطقة المركزية ستنفذ خلال عملية الاختبار المفاجئ في الفترة من 24 حتى 28 يونيو، أكثر من 50 تدريبًا مختلفة الأحجام، في 35 ميدان تدريب، بناء على قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف التفتيش إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى، حيث تستمر التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية.

    هذا المحتوى من

    سفن حربية سفن روسية اطلاق صواريخ بحر قزوين

    الخبر التالى:

    إضراب في قطاع غزة احتجاجا على "ورشة البحرين"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان