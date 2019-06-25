القاهرة 39.. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء بعد تحذيرات الأرصاد

القاهرة- (مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

شبين الكوم 25 39

طنطا 24 38

دمنهور 23 35

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 33

سيوة 26 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 24 39

السويس 25 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 24 39

نخل 20 37

نويبع 24 38

طابا 23 37

كاترين 19 35

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 26 40

بنى سويف 26 40

المنيا 26 40

أسيوط 26 40

سوهاج 27 41

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 30 44

أبوسمبل 29 43

الوادى الجديد 26 42

شلاتين 26 39

أبو رماد 26 38

حلايب 28 37

رأس حدربة 28 36