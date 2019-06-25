مسؤول عسكري يمني: انتزاع 20 لغمًا حوثيًا في محافظة صعدة

صنعاء - (أ ش أ)

أعلن مسؤول عسكري يمني، اليوم الإثنين، عن انتزاع فريق هندسة تابع للجيش الوطني اليمني عشرات الألغام الفردية من مخلفات ما زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن ركن فريق الهندسة في محور باقم شمالي صعدة، الرائد هارون الصوفي قوله، إن: "فريق الهندسة تمكن من نزع 20 لغما فرديا، مضيفا أن: "الميليشيا الحوثية استحدثت ألغاما فردية مغطاة بالبلاستيك المقوى، حيث يصعب اكتشافها، وهو ما يتسبب بتأخير عمليات المسح الميداني للألغام التي تزرعها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأوضح الصوفي، أنه تم خلال العامين الماضيين نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتطهير مناطق واسعة تمتد لـ20 كيلو متر مربع في عمق باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي.

وكانت تقارير محلية ودولية قد أفادت في وقت سابق، بأن الميليشيا الحوثية زرعت أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات راح ضحيتها مئات الأشخاص أغلبهم من النساء والأطفال.