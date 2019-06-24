  • عاجل:بالدرجات.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد الحرارة على البلاد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    بينهم 11 ألف طفل.. الأمراض تهدد 133 ألف مهاجر تحتجزهم أمريكا

    11:30 م الإثنين 24 يونيو 2019
    بينهم 11 ألف طفل.. الأمراض تهدد 133 ألف مهاجر تحتجزهم أمريكا

    ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    احتجزت سلطات الحدود الأمريكية 133 ألف مهاجرًا بينهم حوالي 11 ألف طفل، وذلك خلال محاولات عبور غير قانونية للحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

    ومع زيادة تلك الأعداد في مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود، تحدث أطباء أمريكيون عن بدء انتشار الأمراض في تلك المراكز ما ينذر بكوارث صحية محتملة حال عدم حل تلك الأزمة.

    وأوضح الطبيب هوارد ماركل، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن هناك مخاطر صحية كبيرة تواجه المحتجزين من المهاجرين على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة.

    وقال مدير مركز جامعة ميتشجان لتاريخ الدواء، في التقرير المنشور الإثنين، إن هناك خطر حقيق بسبب الأمراض سهلة الانتشار حينما يتشارك عدد كبير من الأشخاص في سرير واحد ومكان ضيق جدًا.

    وبحسب كلارا لونج الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن الأطفال القُصّر المحتجزين على الحدود "يعانون من البرودة والمرض، ولا يمتلكون حتى الصابون لغسل أيديهم".

    في حين صرح المحامي توبي جيالوكا لشبكة "سي إن إن" واصفًا ظروف الاحتجاز في مركز أورسالا في ماكالين بولاية تكساس على الحدود الجنوبية الغربية، وقال "تقريبًا كل شخص رأيته كان يعاني من المرض".

    حذر هوارد ماركل من انتشار مرض التيفوس أو "الحمى النمشية"، حيث يتعرض جسد الإنسان بإتلاف جدران الأوعية الدموية مما يؤدي إلى النزف والطفح الجلدي، وكل ذلك بسبب عدم الاستحمام بشكل منتظم.

    من الأمراض التي تظهر بسبب الحياة في مكان مزدحم تتراجع فيه الظروف الإنسانية، السُل، الإسهال المائي، التقيؤ والحمى. وبالطبع تكون فرص الإصابة أكبر بين الأطفال.

    ونقلت "سي إن إن" عن ماركل قوله إن من بين تلك الأمراض أيضًا الكوليرا التي ربما تنتشر بسبب تلوث الماء والطعام.

    أمريكا المهاجرين الأمراض منظمة هيومان رايتس ووتش جامعة ميتشجان الدواء

    الخبر التالى:

    "زلزال اسطنبول".. كيف علقت صحف تركيا على هزيمة مرشح أردوغان؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان