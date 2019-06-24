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    مجلس الأمن: الهجوم على ناقلات النفط في الشرق الأوسط تهديد خطير للأمن الدولي

    11:27 م الإثنين 24 يونيو 2019
    مجلس الأمن: الهجوم على ناقلات النفط في الشرق الأوسط تهديد خطير للأمن الدولي

    مجلس الأمن الدولي _أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    ندد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، واعتبرها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

    وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن: "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".

    مجلس الأمن الدولي الشرق الأوسط ناقلات النفط منصور العتيبي

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