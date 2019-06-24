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    الجزائر: الرئيس يوقّع على حركة ترقية في صفوف ضباط الجيش

    09:49 م الإثنين 24 يونيو 2019
    الجزائر: الرئيس يوقّع على حركة ترقية في صفوف ضباط الجيش

    الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

    الجزائر - (أ ش أ)

    وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، مراسيم رئاسية تتضمن ترقية ضباط عاملين في الجيش ومنح الأوسمة ابتداء من تاريخي 5 يوليو 2019 والأول من نوفمبر 2019.

    وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، إنه "طبقًا لأحكام الدستور، المواد 91 و 102 و 104، أشرف اليوم الاثنين السيد رئيس الدولة على التوقيع على المراسيم الرئاسية المتضمنة ترقية الضباط العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي وكذا المراسيم الرئاسية المتضمنة إسداء الأوسمة للمستخدمين العسكريين والشبيهين، ابتداء من تاريخي الخامس يوليو 2019 والفاتح نوفمبر 2019".

    هذا المحتوى من

    Asha
    عبد القادر بن صالح الجزائر الجيش الجزائري الدستور الجزائري
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