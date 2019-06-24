المهنيين السودانيين: درسنا الوساطة الأثيوبية ونشكر أديس أبابا على مبادرتها

القاهرة - مصراوي:

أوضح تجمع المهنيين السودانيين (تجمع معارض غير رسمي) أنه درس المبادرة الأثيوبية - الأفريقية الموحدة، وأن أهم ما جاء بها الإبقاء على التفاهمات السابقة، وأنها تطرقت إلى حكومة مدنية خالصة.

وأوضح التجمع في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن المبادرة تحدثت عن تشكيل مجلس سيادي مناصفة مع المجلس العسكري الانتقالي تكون فيه نسبة الأعضاء 7:7 بالإضافة إلى عضو توافقي.

ووجه تجمع المهنيين الشكر لأثيوبيا لدورها الكبير الذي تقوم به للتوسط، مشيرة إلى أن الوساطة الأثيوبية مدعومة من الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.

وأوضح التجمع، أن المجلس العسكري يقوّض كل أسس الثورة، ويفتقر للغة الديبلوماسية خصوصا بردّه على الوسيط الأثيوبي.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأسرع وقت.