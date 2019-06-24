بعد سقوط مقاتلتين.. ألمانيا تعلن العثور على أشلاء قرب موقع الحادث

يابل (ألمانيا) - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الألمانية شمالي البلاد اليوم الاثنين العثور على أشلاء جثة بالقرب من موقع سقوط إحدى مقاتلتي "يوروفايتر" اللتين سقطتا اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة بمدينة نويبراندنبورج إنه لم يتضح حتى الآن إذا ما كانت هذه الأشلاء تخص قائد الطائرة الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن.

يشار إلى أنه تم العثور على قائد الطائرة الأخرى على قيد الحياة بالفعل.

وكان الجيش الألماني أعلن أن طائرتي "يوروفايتر" اللتين سقطتا قبل وقت قصير في ولاية مِكلنبورج فوربومرن اليوم الاثنين، كانتا في تدريب على القتال الجوي.

وذكر سلاح الجو أن طائرة ثالثة من نفس الطراز كانت تشارك في التدريب أيضا، وكان قائد الطائرة الأخيرة قد شاهد هبوط مظلتين وأبلغ عن الحادث.

وكانت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن أعلنت قبل وقت قصير عن سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني.

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية.

وتبعد المنطقتان عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات.

وتنتمي الطائرتان إلى سرب طائرات 73 "شتاينهوف" المتمركز في منطقة لاجه بالقرب من مدينة روستوك.

ومن المقرر أن يتوجه وزير داخلية الولاية، لورنتس كافير، إلى مكان الحادث، للاطلاع على الأوضاع، بحسب بيانات متحدث باسمه.

كما أعلنت وزارة الدفاع الاتحادية أن وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين سوف تتوجه إلى موقع سقوط المقاتلتين، وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الاتحادية اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوزيرة سوف تصل إلى هناك في وقت مبكر من مساء اليوم.

وأضاف المتحدث أن الوزيرة تعتزم الالتقاء هناك مع مفتش السلاح الجوي الألماني، إنجو جرهارتس، ووزير الداخلية المحلي بالولاية لورنتس جافيير.