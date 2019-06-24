  • عاجل:مباشر أمم إفريقيا.. تونس 0-0 أنجولا.. ثنائي الأهلي والزمالك بين البدلاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    عُمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران حول حادثة إسقاط الطائرة

    06:02 م الإثنين 24 يونيو 2019
    عُمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران حول حادثة إسقاط الطائرة

    وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

    مسقط - (أ ش أ)

    نفت وزارة الخارجية العمانية ما تم تداوله إعلاميا بشأن قيام السلطنة بنقل رسالة أمريكية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية يوم الخميس الماضي،مؤكدة عدم صحته.

    وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية "أونا" اليوم الاثنين "إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار" .

    وزارة الخارجية العمانية مسقط أمريكا إيران إسقاط طائرة الحكومة الإيرانية

    الخبر التالى:

    "الرباعية الدولية" تطالب بإيقاف إيران لأي أنشطة تهدد استقرار المنطقة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان