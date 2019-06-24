عُمان تنفي نقل رسالة أمريكية لإيران حول حادثة إسقاط الطائرة

مسقط - (أ ش أ)

نفت وزارة الخارجية العمانية ما تم تداوله إعلاميا بشأن قيام السلطنة بنقل رسالة أمريكية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية يوم الخميس الماضي،مؤكدة عدم صحته.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية "أونا" اليوم الاثنين "إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار" .