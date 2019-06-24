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    ثعبان يقتل صاحبه في إندونيسيا

    02:34 م الإثنين 24 يونيو 2019
    ثعبان يقتل صاحبه في إندونيسيا

    ثعبان

    جاكرتا - (د ب أ):

    قتل ثعبان مستأنس في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، صاحبه، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية محلية اليوم الاثنين.

    وذكر موقع "تريبيون نيوز دوت كوم" الالكتروني الإخباري أن الثعبان هاجم الاندونيسي، جانا 42 عاما، بينما كان يستحم في منزله بمنطقة باندونج يوم الجمعة الماضي.

    ونقل الموقع الالكتروني عن إيلا زوجة جانا القول: "لقد خنقته الأفعى التي يبلغ طولها ثلاثة أمتار".

    وأوضح التقرير الاخباري أن السكان المحليين قتلوا الثعبان ودفنوه بالقرب من قبر صاحبه.

    ثعبان إندونيسيا جاكرتا

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